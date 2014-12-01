﻿
﻿
Site İçi Arama
﻿

3 Okunma
ETİKETLER
İsmail Kartal: Bahanelere sığınmayacağız
Kaplan: Ekibimi canı gönülden kutluyorum
Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 2
Ankara Demirspor 1 - Gölcükspor 2
Bergama Bel. 2 - Y.Altındağ Bel. 1
Ecrinnaz babasından Yiğiner'e ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿