Kaplan: Ekibimi canı gönülden kutluyorum

Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde;

Bandırmaspor karşısında hem skor olarak hem oyun olarak sahada üstünlüğümüz vardı. Galibiyetin mimarı oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Canla başla mücadele ettiler ve emeklerinin karşılığını 3-0’lık net bir galibiyetle aldılar. Takım içindeki oyuncularımızın ve teknik ekibin birlikteliği sahaya yansıyor. 15 maçlık bir seri bu ligde kolay kolay yapılamayacak , başarılamayacak bir olay. Şampiyonluk için büyük paralara kurulmuş takımlara karşı, altyapıdan bünyemize kattığımız , yaş ortalaması genç bir takımla böyle bir başarıyı elde etmek göğsümüzü kabartıyor. Elbette henüz hiçbir şey bitmedi ama bu çocuklar, ekibim büyük bir teşekkürü hak ediyor.

Gençlerbirliği’nin kardeş takımıyız. Amacımız hem Türk futboluna hem de Gençlerbirliği A takımına oyuncular kazandırmak. Daha önce bir çok isim bu şekilde buradan çıkış yaptı. Yine böyle isimler olacak. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’a teşekkür ediyorum. Maç sabahı gelip takımımızla birlikte kahvaltı yaptı, yanımızda olduğunu bir kez daha söyledi. Onun bize kattığı motivasyon da çok önemliydi. Ben Hacettepe Teknik Direktörü olarak ilk defa bir Gençlerbirliği teknik direktörünün Hacettepe’yle bu kadar yakından ilgilendiğine şahit oluyorum. Ümit Hoca’ya teşekkür ediyorum bu nedenle.

Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Umuyorum ki hem serimizi hem başarımızı her hafta yukarı taşıyacağız.