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TFF'den Bursaspor'a ziyaret
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TFF'DEN BURSASPOR'A ZİYARET

TFF'den Bursaspor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Bursaspor'un tesislerinde toplantı yaptı.

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TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Yıldırım Demirören başkanlığında haftalık olağan toplantı için Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının yanı sıra Demirören ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ı ziyaret etti.

TFF Başkanı Demirören, tesislerden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bursaspor camiası önemli bir değer ve marka. Biz de o markayı ziyaret ettik. Bazı konularda görüşmelerimiz oldu. Bursaspor'un yapmak istediği yeni tesisi konuştuk. Güzel bir düşünce, bunu Bursaspor'umuza kazandırmak istiyoruz. İnşallah bu Bursaspor ve Türk futboluna hayırlı olur." diye konuştu.

Öte yandan, TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tesislerde incelemelerde de bulunan heyette Başkan Demirören'in yanı sıra başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, İbrahim Usta, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Mete Düren ve Fuat Guguloğlu ile genel sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

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