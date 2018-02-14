Muğlaspor 0 - Turgutluspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Muğlaspor ile Turgutluspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 1-0 kazandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Yasin Öztop, Osman Bodur, Onur Uğlu, Polat Ertek (79' Fırat Hekimoğlu), Sami İzcican (62' Melik Yeğin), Ender Acar, Ali Koçak (77' Ramazan Özkabak), Nizamettin Emirhan Kılıç, Berkay Yüksel, Emre Gemici
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Fatih Somuncu, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Kadir Torbacı, Rıdvan Coşkun, Ozan Şamiloğlu (70' Abdullah Berkay Velivar), Yaşar Yılmaz (90' Fatih Üsküplü), Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Cindemir, Metin Cebeci, Ertan Başdağ, Ertuğrul Yılmaz
Gol: DK 25: Ozan Şamiloğlu (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: DK 65: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 65: Osman Bodur (Muğlaspor), DK 72: Ömer Faruk Karaman (Turgutluspor), DK 86: Ender Acar (Muğlaspor), DK 90: Emre Gemici (Muğlaspor)
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