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Muğlaspor 0 - Turgutluspor 1
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MUĞLASPOR 0 - TURGUTLUSPOR 1

Muğlaspor 0 - Turgutluspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Muğlaspor ile Turgutluspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Turgutluspor 1-0 kazandı.

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Muğlaspor 0 - Turgutluspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Muğlaspor ile Turgutluspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 1-0 kazandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Yasin Öztop, Osman Bodur, Onur Uğlu, Polat Ertek (79' Fırat Hekimoğlu), Sami İzcican (62' Melik Yeğin), Ender Acar, Ali Koçak (77' Ramazan Özkabak), Nizamettin Emirhan Kılıç, Berkay Yüksel, Emre Gemici

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Fatih Somuncu, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Kadir Torbacı, Rıdvan Coşkun, Ozan Şamiloğlu (70' Abdullah Berkay Velivar), Yaşar Yılmaz (90' Fatih Üsküplü), Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı

Hakem: Volkan Cindemir, Metin Cebeci, Ertan Başdağ, Ertuğrul Yılmaz

Gol: DK 25: Ozan Şamiloğlu (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: DK 65: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 65: Osman Bodur (Muğlaspor), DK 72: Ömer Faruk Karaman (Turgutluspor), DK 86: Ender Acar (Muğlaspor), DK 90: Emre Gemici (Muğlaspor)

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