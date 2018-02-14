Altay 3 - Niğde Belediyespor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Altay ile Niğde Belediyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz (58' Ozan Sol), Fatih Gül (68' Murat Uluç), Ferhat Çulcuoğlu, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Akın (90' Hayrullah Çelik), Muharrem Ozan Cengiz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Cabir Coşar, Volkan Geyik, Seçkin Getbay (84' Eren Tokat), Sefa Aksoy (90' Tolga Çavdar), Oktay Pop, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tunç Murat Behram, Ömürcan Yıldırımlı
Teknik Direktör: Necmettin Sert
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Pakkan, Nurettin Dinçer Demir, Nurettin Taşkesen, Onur Bingöl
Goller: DK 15: Muharrem Ozan Cengiz (Altay), DK 31: Oktay Pop (Niğde Belediyespor), DK 60: Sefa Aksoy (Niğde Belediyespor), DK 63: Serkan Sözmen (Altay), DK 84: Murat Uluç (Altay)
Sarı Kartlar: DK 10: Seçkin Getbay (Niğde Belediyespor), DK 16: Murat Türkkan (Altay), DK 55: Sefa Aksoy (Niğde Belediyespor), DK 58: Serkan Sözmen (Altay), DK 77: Volkan Geyik (Niğde Belediyespor), DK 83: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.