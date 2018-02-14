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Altay 3 - Niğde Belediyespor 2
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ALTAY 3 - NİĞDE BELEDİYESPOR 2

Altay 3 - Niğde Belediyespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Altay ile Niğde Belediyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.

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Altay 3 - Niğde Belediyespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Altay ile Niğde Belediyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, İhsan Furkan Deniz (58' Ozan Sol), Fatih Gül (68' Murat Uluç), Ferhat Çulcuoğlu, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya, İbrahim Akın (90' Hayrullah Çelik), Muharrem Ozan Cengiz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Cabir Coşar, Volkan Geyik, Seçkin Getbay (84' Eren Tokat), Sefa Aksoy (90' Tolga Çavdar), Oktay Pop, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tunç Murat Behram, Ömürcan Yıldırımlı

Teknik Direktör: Necmettin Sert

Hakem: Burak Pakkan, Nurettin Dinçer Demir, Nurettin Taşkesen, Onur Bingöl

Goller: DK 15: Muharrem Ozan Cengiz (Altay), DK 31: Oktay Pop (Niğde Belediyespor), DK 60: Sefa Aksoy (Niğde Belediyespor), DK 63: Serkan Sözmen (Altay), DK 84: Murat Uluç (Altay)

Sarı Kartlar: DK 10: Seçkin Getbay (Niğde Belediyespor), DK 16: Murat Türkkan (Altay), DK 55: Sefa Aksoy (Niğde Belediyespor), DK 58: Serkan Sözmen (Altay), DK 77: Volkan Geyik (Niğde Belediyespor), DK 83: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor)

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