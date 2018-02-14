Keçiörengücü 2 - Sivas Belediyespor 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Keçiörengücü ile Sivas Belediyespor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Şahin Şafakoğlu, Efe Can Çölbekler (46' Uğur Utlu), Ayhan Gürbüz, Okan Baydemir (87' Abdurrahman Kuyucu), İlyas Yavuz (46' Umut Pusat), Berat Satılmış, Burak Aydın, Okan Eken
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Abdullah Karmil, Ali Aydın, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Fatih Çiplak, Ahmet Arı (61' Hakan Yağmurkaya), Feyyaz Belen (80' Eren Görür), Seyid Ahmet Han, Sinan Akaydin, Niyazi Batuhan Salman (71' İlker Sayan)
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Baran Eraslan, Davut Dakul Çelik
Goller: DK 18: Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor), DK 44: Hüseyin Güngör (Keçiörengücü), DK 57: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 77: Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 8: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor), DK 22: Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor), DK 31: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 31: Okan Baydemir (Keçiörengücü), DK 61: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 79: Burak Aydın (Keçiörengücü)
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