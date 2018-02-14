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Bayrampaşa 2 - Kemerspor 2003 2
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BAYRAMPAŞA 2 - KEMERSPOR 2003 2

Bayrampaşa 2 - Kemerspor 2003 2

TFF 3.Lig 1.Grup 22. haftasında Bayrampaşa ile Kemerspor 2003 Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bayrampaşa 2 - Kemerspor 2003 2

TFF 3.Lig 1.Grup 22. haftasında Bayrampaşa ile Kemerspor 2003 Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok (90' Bekir Öztürk), İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan (67' Hamit Yıldırım), Polat Güren, Sercan Uslu, Said Can Açıkalın, Benhur Keser (79' Furkan Yiğit)

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can, Abdurrahman Ayhanoğlu (46' Sevcan Bıyıklı), Fikret Sevilgen, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan, Atakan Cangöz (60' Görkem Dalmaz), Ahmet Mümin Papaker (79' Ertuğrul Arslan), Akın Akman, Deniz Ataç, Lokman Erdoğan

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Deniz Kükrek, Necmi Demir, Bekir Özçelik, Derviş Verimlibağ

Goller: DK 8: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 22: Benhur Keser (Bayrampaşa), DK 27: Benhur Keser (Bayrampaşa), DK 86: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003)

Sarı Kartlar: DK 33: Recep Soner Cihan (Bayrampaşa), DK 66: Sefa Korkmaz (Bayrampaşa)

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Yomraspor 1 - Bayrampaşa 1
Kemerspor 2003 2 - Çatalca Spor 2
Batman Petrol 0 - Kemerspor 2003 1
Bayrampaşa 3 - 12 Bingölspor 1
Bayrampaşa - 12 Bingölspor maç kadroları belli oldu...
İşte Batman Petrol - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
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