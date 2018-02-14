Batman Petrol 0 - Erzin Belediyespor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 22. haftasında Batman Petrol ile Erzin Belediyespor Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erzin Belediyespor 1-0 kazandı.
Batman Petrol: Ahmet Taş, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel (70' Yunus Emre Kayıkçı), Ramazan Kaya, Emre Aydın, Halil Aşut, Emre Bayram, Serhat Özyılmaz, Samed Kartal (69' Veysel Karadağ), Hakan Soylu, Hüseyin Ali Pala (46' Reha Kurt)
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
Erzin Belediyespor: Emre Yılmaz, Nureddin Ersoy, Fatih Sandallı, Okan Aslan, Melih Şencan, Sefa Aktepe, Umut Koray Öz, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım (60' Kaan Aşnaz), Samet Taş (60' Mert Narin), Ali Ercan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökhan Özbulut, Emre Aslan, Sezgin Şahbaz, Faruk Küstül
Gol: DK 90: Mert Narin (Erzin Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: DK 45: Ali Ercan (Erzin Belediyespor), DK 45: Halil Aşut (Batman Petrol)
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