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Bayburtspor 2 - Ofspor 0
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BAYBURTSPOR 2 - OFSPOR 0

Bayburtspor 2 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 22. haftasında Bayburtspor ile Ofspor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 2-0 kazandı.

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Bayburtspor 2 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 22. haftasında Bayburtspor ile Ofspor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 2-0 kazandı.

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz (78' Aykut Sarıdoğan), Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu (83' Nazif Şener), Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Hacı Şükrü Çiçek, Güray Gazioğlu (62' Eren Açıkgöz), Mert Özyıldırım, Coşkun Yılmaz

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydın, Fatih Kaan Arıman, Arif İşçi, Gürkan Alver, Muhammet Fettahoğlu, Canberk Özçakır, Sergen İlhan (74' Furkan Aydın), Nevzat Bilen, Furkan Karabatak (84' Abdulkadir Kaplan), Niyazi Çolak

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Hakem: Serkan Önsal, Necdet Çelik, Tuncay Ercan, Serkan Pınar

Goller: DK 71: Eren Açıkgöz (Bayburtspor), DK 77: Güney Tutcuoğlu (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 40: Muhammet Fettahoğlu (Ofspor), DK 60: Rahmi Muhammet Akyazı (Bayburtspor), DK 71: Gürkan Alver (Ofspor)

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Y.Altındağ Bel. 2 - Bayburtspor 0
Ofspor 1 - Halide Edip Adıvarspor 1
Bayburtspor 1 - Dardanelspor 0
Erbaaspor 1 - Ofspor 3
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