Z. Kömürspor 0 - Kırklarelispor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Z. Kömürspor ile Kırklarelispor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırklarelispor 1-0 kazandı.
Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Okan Duran, Şevket Güngör, Kemal Cingirt (87' Ali Kemal Özkan), Raşit Sevindir (76' Mustafa Tahir Babaoğlu), Hasan Küçcük (69' Hüseyin Yılmaz), Mert Caymaz, Uğur Durmuş, Onur Eriş, Furkan Demir
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
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Kırklarelispor: Alişan Şeker, Salim Kaya (46' Ersoy Dinçer), Koray Şanlı, Davut Babur, Caner Koca, Enis Çeliksu (61' Mehmet Menderes Önkuzu), Osman Torun, Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (73' Yusuf Akyel), Oğuzhan Erdoğan, Ahmet Baykal
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Necati Selçuk Şahin, Kemal Mavi, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Sercan Murat Gündüzler
Gol: DK 72: Kamil İçer (Kırklarelispor)
Sarı Kartlar: DK 30: Mert Caymaz (Z. Kömürspor), DK 36: Enis Çeliksu (Kırklarelispor), DK 77: Koray Şanlı (Kırklarelispor)
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