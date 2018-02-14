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Kocaelispor 2 - Aydınspor 1923 1
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KOCAELİSPOR 2 - AYDINSPOR 1923 1

Kocaelispor 2 - Aydınspor 1923 1

TFF 3.Lig 3.Grup 22. haftasında Kocaelispor ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kocaelispor 2-1 kazandı.

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Kocaelispor 2 - Aydınspor 1923 1

TFF 3.Lig 3.Grup 22. haftasında Kocaelispor ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 2-1 kazandı.

Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Burak Özbakır, Hamza Mutlu (90' İshak Kurt), Sefa Narin, Mert Yavuz (86' Murat Soner Başak), Fatih Adıgüzel, Onur Öztonga, Sinan Pektemek, Mehmet Avcı (68' Burak Süleyman)

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca (46' Emre Yıldırım), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun, Doğancan Koca (46' Yusuf Yıldırım), Habib Uzun

Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran

Hakem: Efe Tanrıverdi, Özgür Fatih Kalaycı, Volkan Efecioğlu, Emre Kaan Çalışkan

Goller: DK 36: Sinan Pektemek (Kocaelispor), DK 42: Kemal Can Aydemir (Kocaelispor), DK 79: Mesut Uzun (Aydınspor 1923)

Sarı Kart: DK 76: Ceyhun Yelkenci (Aydınspor 1923)

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Aydınspor 1923 0 - Tarsus İdman Yurdu 2
Şanlıurfa K.Bel. 0 - Kocaelispor 0
Kocaelispor 2 - Tekirdağspor 0
Arsinspor 1 - Aydınspor 1923 2
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