Ankara Demirspor 1 - Gölcükspor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Ankara Demirspor ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Burak Sürmeli, Bilal Özhan, Hasan Kaya (18' Umut Aslan), Çınar Tarhan (84' Burak Aydın), Hasan Ahmet Sarı (57' Muhammed Enes Yılmaz)
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Haberleri İstatistikleri
Gölcükspor: Sercan Yılmaz, İbrahim Demirer, Furkan Öztürk (60' Cenk Cengiz), Berke Bıyık (70' Ahmet Özer), Furkan Saki, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz (51' Ahmet Kutluer), Sedat Cengiz, Murat Can Koçak, Furkan Özyapı, Oktay Balcı
Teknik Direktör: Serdal Eroy
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Feridun Daldaş, Gökhan Özkan, Ercan Akbaş, Burak Gazi Ülker
Goller: DK 43: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor), DK 72: Ahmet Özer (Gölcükspor), DK 86: Sedat Cengiz (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: DK 11: İbrahim Demirer (Gölcükspor), DK 59: Hüseyin Erol (Ankara Demirspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.