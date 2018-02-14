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Ankara Demirspor 1 - Gölcükspor 2
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ANKARA DEMİRSPOR 1 - GÖLCÜKSPOR 2

Ankara Demirspor 1 - Gölcükspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Ankara Demirspor ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

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Ankara Demirspor 1 - Gölcükspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Ankara Demirspor ile Gölcükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Burak Sürmeli, Bilal Özhan, Hasan Kaya (18' Umut Aslan), Çınar Tarhan (84' Burak Aydın), Hasan Ahmet Sarı (57' Muhammed Enes Yılmaz)

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Gölcükspor: Sercan Yılmaz, İbrahim Demirer, Furkan Öztürk (60' Cenk Cengiz), Berke Bıyık (70' Ahmet Özer), Furkan Saki, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz (51' Ahmet Kutluer), Sedat Cengiz, Murat Can Koçak, Furkan Özyapı, Oktay Balcı

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Hakem: Feridun Daldaş, Gökhan Özkan, Ercan Akbaş, Burak Gazi Ülker

Goller: DK 43: Hasan Ahmet Sarı (Ankara Demirspor), DK 72: Ahmet Özer (Gölcükspor), DK 86: Sedat Cengiz (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 11: İbrahim Demirer (Gölcükspor), DK 59: Hüseyin Erol (Ankara Demirspor)
 

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