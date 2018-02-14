E.Velimeşespor 2 - Diyarbekirspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında E.Velimeşespor ile Diyarbekirspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı E.Velimeşespor 2-1 kazandı.
E.Velimeşespor: Enes Ünal, Selçuk Baştürk (34' Baran Işık), Zekeriya Kaçaroğlu, Halil İbrahim Yazğılı, Selim Şahinbaş, İlhan Aslanoğlu (70' İlker Ataseven), Semih Kahraman, Emre Karadağ (46' Caner Karuk), Serhat Maden, Metehan Mimaroğlu, İbrahim Fatih Dilek
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Gökhan Köseoğlu, Tugay Kırcalı, Emre Tosun, Osman Bayrak, Ercüment Balıkçı, Mehmet Özdıraz (63' Arda Havar), Vedat Budak (64' Taner Yıldız), Umut Dilek (76' Aykut Çift), Fatih Ergen, Mustafa Aydoğdu
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Özhan, Fahri Dere, Mehmet Saldıraner, Ali Yılmaz
Goller: DK 8: Emre Karadağ (E.Velimeşespor), DK 45: Mustafa Aydoğdu (Diyarbekirspor), DK 90: İbrahim Fatih Dilek (E.Velimeşespor)
Sarı Kartlar: DK 12: Semih Kahraman (E.Velimeşespor), DK 40: Metehan Mimaroğlu (E.Velimeşespor), DK 73: İlker Ataseven (E.Velimeşespor)
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