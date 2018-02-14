﻿
E.Velimeşespor 2 - Diyarbekirspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

E.VELİMEŞESPOR 2 - DİYARBEKİRSPOR 1

E.Velimeşespor 2 - Diyarbekirspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında E.Velimeşespor ile Diyarbekirspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı E.Velimeşespor 2-1 kazandı.

251 Okunma

E.Velimeşespor 2 - Diyarbekirspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında E.Velimeşespor ile Diyarbekirspor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı E.Velimeşespor 2-1 kazandı.

E.Velimeşespor: Enes Ünal, Selçuk Baştürk (34' Baran Işık), Zekeriya Kaçaroğlu, Halil İbrahim Yazğılı, Selim Şahinbaş, İlhan Aslanoğlu (70' İlker Ataseven), Semih Kahraman, Emre Karadağ (46' Caner Karuk), Serhat Maden, Metehan Mimaroğlu, İbrahim Fatih Dilek

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Gökhan Köseoğlu, Tugay Kırcalı, Emre Tosun, Osman Bayrak, Ercüment Balıkçı, Mehmet Özdıraz (63' Arda Havar), Vedat Budak (64' Taner Yıldız), Umut Dilek (76' Aykut Çift), Fatih Ergen, Mustafa Aydoğdu

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hakem: Yakup Özhan, Fahri Dere, Mehmet Saldıraner, Ali Yılmaz

Goller: DK 8: Emre Karadağ (E.Velimeşespor), DK 45: Mustafa Aydoğdu (Diyarbekirspor), DK 90: İbrahim Fatih Dilek (E.Velimeşespor)

Sarı Kartlar: DK 12: Semih Kahraman (E.Velimeşespor), DK 40: Metehan Mimaroğlu (E.Velimeşespor), DK 73: İlker Ataseven (E.Velimeşespor)

﻿

ETİKETLER #Diyarbekirspor
Diyarbekirspor 1 - Muğlaspor 0
Y.Orduspor 1 - Diyarbekirspor 1
Y.Orduspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Diyarbekirspor 0 - Anagold 24Erzincanspor 0
Diyarbekirspor - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
A. Bağcılar 1 - Diyarbekirspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿