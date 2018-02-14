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Darıca G.Birliği 1 - Van BŞB 0
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DARICA G.BİRLİĞİ 1 - VAN BŞB 0

Darıca G.Birliği 1 - Van BŞB 0

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Darıca G.Birliği ile Van BŞB Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 1-0 kazandı.

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Darıca G.Birliği 1 - Van BŞB 0

TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Darıca G.Birliği ile Van BŞB Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 1-0 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (65' Aziz Kızılgün), Bünyamin Karataş, Alperen Doğan (71' Oktay Bala), Hakkı Yıldız (85' Emrah Metoğlu)

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökhan Çakır, Emrah Tacir (63' Baran Basut), Haydar Deniz (73' Temel Taşkın), Burak Yılmaz, Gökhan Ünal (45' Ömer Çetinbaş), Tayfun Aydoğan

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Hakem: A.s.buğrahan Koca, Adem Şahan, Mehmet Özer, Alirıza Altunbakır

Gol: DK 90: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği)

Sarı Kart: DK 90: Burak Yılmaz (Van BŞB)

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Darıca G.Birliği 5 - K.Erciyesspor 1
Van BŞB 1 - Yeşil Bursa 0
1
Ankara Demirspor 0 - Darıca G.Birliği 2
K.Erciyesspor 2 - Van BŞB 10
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