Darıca G.Birliği 1 - Van BŞB 0
TFF 3.Lig 2.Grup 22. haftasında Darıca G.Birliği ile Van BŞB Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 1-0 kazandı.
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (65' Aziz Kızılgün), Bünyamin Karataş, Alperen Doğan (71' Oktay Bala), Hakkı Yıldız (85' Emrah Metoğlu)
Teknik Direktör: Mehmet Kılıç
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Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökhan Çakır, Emrah Tacir (63' Baran Basut), Haydar Deniz (73' Temel Taşkın), Burak Yılmaz, Gökhan Ünal (45' Ömer Çetinbaş), Tayfun Aydoğan
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: A.s.buğrahan Koca, Adem Şahan, Mehmet Özer, Alirıza Altunbakır
Gol: DK 90: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği)
Sarı Kart: DK 90: Burak Yılmaz (Van BŞB)
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