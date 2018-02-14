Nazilli Belediyespor 2 - Fatih Karagümrük 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 22. haftasında Nazilli Belediyespor ile Fatih Karagümrük Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Nazilli Belediyespor 2-0 kazandı.
Nazilli Belediyespor: Onur Bulut, Bora Yelken, Mert Er Estik, Mazlum Demir, Ali Say (47' Mert Çapar), Mert Çakar, Hakan Turan, Ilter Ayyıldız (72' Berkay Öztuvan), Görkem Bitin, Serdar Eylik (46' Fatih Üge), Onur Karakabak
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
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Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Koray Yıldız (81' Denis Taşkesen), Hüseyin Tokmak, Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Halil Uysal (76' Serkan Uygun), Can Morgül, Burak Göksel, Serkan Odabaşoğlu (71' Emir Gökçe), Ufuk Akyol, Özer Kutlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Çağlar Mehmet Uludağ, Caner Eroğlu, Erdem Temel
Goller: DK 49: Görkem Bitin (Nazilli Belediyespor), DK 90: Görkem Bitin (Nazilli Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 39: Gökcan Gelmen (Fatih Karagümrük), DK 40: Serdar Eylik (Nazilli Belediyespor), DK 55: Ilter Ayyıldız (Nazilli Belediyespor), DK 71: Serkan Odabaşoğlu (Fatih Karagümrük), DK 74: Mert Çakar (Nazilli Belediyespor), DK 90: Özer Kutlu (Fatih Karagümrük)
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