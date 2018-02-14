Kastamonuspor 1966 1 - Tuzlaspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Tuzlaspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 1-0 kazandı.
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya, Oğuz Özden, Ümit Karaal, Seydi Kayasoy, Ali Kucik (90' Savaş Tağa), Ferit Erişçi, Burak Can Kunt (67' Halil İbrahim Tuna), Youssef Yeşilmen, Oğuzhan Öztürk, Muhammet Haşim Çoban (78' Abdullah Halman)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Tuzlaspor: İsmail Çipe, Ayhan Tuna Üzümcü, Bülent Uzun (84' Mehmet Ozan Tahtaişleyen), Lider Koç, Can Demir Aktav, Mehmet Çakır (65' Sadık Baş), Kerem Şeras (85' Faruk Yaldıran), Hacı Mustafa Karabulut, Berat Ali Genç, Gökcan Kaya, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Fatih Karatağ, Ali Tuna, Harun Toplar
Gol: DK 81: Ümit Karaal (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 14: Muhammet Haşim Çoban (Kastamonuspor 1966), DK 76: Gökcan Kaya (Tuzlaspor), DK 89: Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor)
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