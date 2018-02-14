Kızılcabölükspor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 22. haftasında Kızılcabölükspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.
Kızılcabölükspor: Cihan Şentürk, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Alper Kadir Duruk, Ali Helvacı (55' Samet Dağlı), Gökhan Özer, Mustafa Altun, Taygun Vurgun, İlyas Ural (86' Anıl Yıldırım), Melih Vardar (85' Mustafa Ethem Erboğa)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Emrah Yollu, Ramazan Aydın, Mert Öner (89' Anıl Abanoz), Yusuf Atay, Mehmet Arı (88' Anıl Abanoz), Recep Metin, Yılmaz Lüle (60' Ünal Avcı), Fırat Bozkurt, Onur Erdem Günel (79' Aykut Çakay)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şahin Berker, Taner İlker Gümrükçüoğlu, Zafer Gayretli, Esad Sadık Demirtaş
Gol: DK 90: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Kızılcabölükspor), DK 21: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 62: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 77: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 80: Melih Vardar (Kızılcabölükspor), DK 88: Alper Kadir Duruk (Kızılcabölükspor)
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