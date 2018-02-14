Çorum Bel. 1 - Tekirdağspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 22. haftasında Çorum Bel. ile Tekirdağspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Yakup Kayış, Akın Karaaslan (65' İsmet Kavuştu), Ertuğrul Sancaktutan (86' Mert Sarı), Yakup Yiğit, Taner Gürsoy, Emre Yüksektepe, Özgür Kedikli, Salim Uzun (77' Emre Okur), Doğan Can Davas, Abuzer Toplu
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Haberleri İstatistikleri
Tekirdağspor: Onur Parlar, Mert Güney, Emre Alan, Burak Aydın (47' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Cihan Saydam, Rıza Çetiner, Nurullah Serbest (87' Cesur Urgun), Emre Kars, İbrahim Can Köse, Yunus İlgen (89' Berk Akıncı), Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Soner Akgün, Halil Altun, Halil Erdoğan
Goller: DK 2: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 6: Taner Gürsoy (Çorum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 45: Emre Yüksektepe (Çorum Bel.), DK 65: İsmet Kavuştu (Çorum Bel.)
Kırmızı Kart: DK 73: Cihan Saydam (Tekirdağspor)
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