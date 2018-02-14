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Bergama Bel. 2 - Y.Altındağ Bel. 1
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BERGAMA BEL. 2 - Y.ALTINDAĞ BEL. 1

Bergama Bel. 2 - Y.Altındağ Bel. 1

TFF 3.Lig 1.Grup 22. haftasında Bergama Bel. ile Y.Altındağ Bel. Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bergama Bel. 2-1 kazandı.

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Bergama Bel. 2 - Y.Altındağ Bel. 1

TFF 3.Lig 1.Grup 22. haftasında Bergama Bel. ile Y.Altındağ Bel. Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bergama Bel. 2-1 kazandı.

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Ahmet Köseoğlu, Semih Durmuş, Tuncer Baysal, İsmail Palta (54' Sergen Şakirler), Emre İşçiler, Berk Baran, Ozan Murat Başyılmaz (46' Zafer Çevik), Abdulgani Demir, Hacı Ömer Doğru, Sercan Karagöz (90' Metehan Çakal)

Teknik Direktör:

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Emre Gürbüz, Barış Bozal, Furkan Dal, Salih Yurt (90' Bekir Turaç Böke), Hüseyin Korkmaz, Barış Çiçek (83' Ercan Güneri), Mertcan Demirer, Emrah Sürücü (78' Utku Doğan), Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Hakem: Şeref Taştan, Abdülhamit Söyler, Ahmet Eken, Raşit Yorgancılar

Goller: DK 45: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.), DK 74: Hacı Ömer Doğru (Bergama Bel.), DK 90: Zafer Çevik (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 41: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.), DK 50: Burhanettin Çakırefe (Y.Altındağ Bel.), DK 52: Bülent Kalecikli (Y.Altındağ Bel.), DK 61: Berk Baran (Bergama Bel.), DK 75: Zafer Çevik (Bergama Bel.), DK 87: Mustafa Gürbüz (Y.Altındağ Bel.)
 

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