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Beşiktaş'tan Talisca atağı!
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BEŞİKTAŞ'TAN TALİSCA ATAĞI!

Beşiktaş'tan Talisca atağı!

Beşiktaş, Anderson Talisca için harekete geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim sezon sona ermeden Benfica ile Brezilyalı oyuncunun bonservisi konusunda pazarlıklara başlayacak.

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Beşiktaş, Anderson Talisca'nın bonservisi konusunda harekete geçiyor.

Sezonun ikinci yarısında attığı gollerle siyah-beyazlı takımın en etkili ismi olan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor.

Yönetim kurulu, Talisca'nın bonservisi için sezonun bitmesini beklemeden Benfica ile görüşmelere başlayacak.

Benfica iki sezon önce 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirlemişti. Siyah-beyazlılar bu sürede Portekiz ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Bu miktar opsiyona dahil edildi ve Talisca'nın bonservis bedeli kağıt üzerinde 21 milyon euroya düştü.

Beşiktaş yönetimi sezon sona ermeden Benfica ile anlaşarak, yapacağı peşin ödeme ile Talisca'yı kadrosunda tutmaya çalışacak. Yıldız oyuncunun sezon sonuna kadar göstereceği performans ile Brezilya Milli Takımına seçilmesi ve bonservisinin yükselme ihtimali yönetimi harekete geçiren etkenlerden biri oldu.

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