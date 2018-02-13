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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı bilet fiyatları belli oldu
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ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto 1.Lig’in 22. Haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Ankaragücü maçının biletleri satışa sunuldu.

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Ankaragücü Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada biletlerin 100 ile 15 TL arasında olduğu belirtildi.

İşte bilet fiyatları:

1.Kategori (VIP) 100,00 TL

2. Kategori (Özel A-B) 75,00 TL

3. Kategori (Kapalı A-B) 20,00 TL

4. Kategori (Maraton) 17,50 TL

5. Kategori (Kale arkası) 15,00 TL

Misafir Takım 15,00 TL
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