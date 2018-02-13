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PFDK'nın Aziz Yıldırım kararı!
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PFDK'NIN AZİZ YILDIRIM KARARI!

PFDK'nın Aziz Yıldırım kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kulüp internet sitesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle sevkedilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

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PFDK, Fenerbahçe ve başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili yeni kararını açıkladı.

Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ın sevklerinin gerçekleştirilmesine rağmen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığını söyleyen PFDK, ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

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