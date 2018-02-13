Osmanlıspor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimdeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Raheem Lawal ve Mehmet Batdal katılmadı.
Başkent ekibi oyuncuları antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında futbolcular 3 takım oluşturarak dar alanda maç yaptı. Mor-sarılılar hafif koşunun ardından idmanı bitirdi.
Osmanlıspor'un yeni transferi Ceyhun Gülselam, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
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