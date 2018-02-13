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Osmanlıspor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları
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OSMANLISPOR'DA, SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Osmanlıspor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimdeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Raheem Lawal ve Mehmet Batdal katılmadı.

Başkent ekibi oyuncuları antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında futbolcular 3 takım oluşturarak dar alanda maç yaptı. Mor-sarılılar hafif koşunun ardından idmanı bitirdi.

Osmanlıspor'un yeni transferi Ceyhun Gülselam, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

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