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Fenerbahçeli futbolcuların morali yüksek
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FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARIN MORALİ YÜKSEK

Fenerbahçeli futbolcuların morali yüksek

Medipol Başakşehir galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçeli futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçını bekliyor.

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Sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenen Fenerbahçe'de futbolcuların morali oldukça yüksek.

Başakşehir deplasmanındaki galibiyetiyle öz güveni artan sarı-lacivertli oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçında da 3 puan hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertlilerde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerin dolması bekleniyor.

Yaklaşık 40 bin taraftarın gelmesinin beklendiği maç için heyecanlı olan oyuncular, Aytemiz Alanyaspor karşısında gollü bir galibiyet alarak taraftarları mutlu etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşarken Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını da kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

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