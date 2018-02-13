Ankara'da hafta içi futbol keyfi

Ankara'da bu hafta oynanacak Futbol Süper, 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig, Basketbol, Voleybol ve Hentbol'da Süper Lig ve Avrupa Kupası karşılaşmalarını sizler için derledik.



Keyifli ve bol galibiyetli bir hafta dileriz...

14 Şubat 2018 Çarşamba Programı

TFF 2.lig Beyaz Grup'dan olan;

Grubunda zirve mücadelesi veren Hacettepe Spor evinde Bandırmaspor karşılaşacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

İkinci yarı düşüşe geçen Bugsaş Spor evinde İzmir temsilcisi Karşıyakaspor ile oynanacak. 13.30'da başlayacak karşılaşma Ankara Ostim Stadı'nda oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup;

Ankara Demirspor - Gölcükspor karşılaşması 13:30'da Ankara Demir Stadı'nda oynanacak.

16 Şubat 2018 Cuma Programı

TFF 1. Lig;

MKE Akaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması 18.00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

18 Şubat Pazar Programı

TFF 3. Lig 3. Grup;

Adliyespor - Kızılcabölükspor karşılaşması 13.30'da Ankara Ostim Stadyumu'nda oynanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Etimesgut Belediyespor - AmedSportif karşılaşması 13.30'da Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup

Yeni Altındağ Belediyespor- Kozan Bel. Sk karşılaşması 13.30'da Cebeci İnönü Stadyumu'nda oynanacak

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