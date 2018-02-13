Ankara'da hafta içi futbol keyfi

Ankara'da bu hafta oynanacak Futbol Süper, 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig, Basketbol, Voleybol ve Hentbol'da Süper Lig ve Avrupa Kupası karşılaşmalarını sizler için derledik.
Keyifli ve bol galibiyetli bir hafta dileriz...
TFF 2.lig Beyaz Grup'dan olan;
Grubunda zirve mücadelesi veren Hacettepe Spor evinde Bandırmaspor karşılaşacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
İkinci yarı düşüşe geçen Bugsaş Spor evinde İzmir temsilcisi Karşıyakaspor ile oynanacak. 13.30'da başlayacak karşılaşma Ankara Ostim Stadı'nda oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup;
Ankara Demirspor - Gölcükspor karşılaşması 13:30'da Ankara Demir Stadı'nda oynanacak.
TFF 1. Lig;
MKE Akaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması 18.00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
TFF 3. Lig 3. Grup;
Adliyespor - Kızılcabölükspor karşılaşması 13.30'da Ankara Ostim Stadyumu'nda oynanacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
Etimesgut Belediyespor - AmedSportif karşılaşması 13.30'da Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak.
TFF 3. Lig 1. Grup
Yeni Altındağ Belediyespor- Kozan Bel. Sk karşılaşması 13.30'da Cebeci İnönü Stadyumu'nda oynanacak
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