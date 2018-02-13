İstanbulspor play-off mücadelesini sürdürüyor

Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 23 puan toplayarak 10. sırada bitiren sarı-siyahlı ekip, ikinci devrenin ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performansla zirveye yaklaştı. İstanbulspor ikinci yarının ilk maçında 18. haftada deplasmanda Eskişehir'i 2-1 mağlup etti. 19. haftada ise konuk ettiği Denizlispor'u aynı skorla geçen İstanbulspor, 20. haftada ise Akın Çorap Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yenme başarısı gösterdi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki ilk maçında lider Ümraniyespor'u da 2-1 yenen sarı-siyahlı ekip, puanını 35'e yükselterek liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

- 7 golün 4'ü İbrahim Halil Çolak'tan

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada rakip ağları 7 kez havalandıran İstanbulspor'da bu gollerin 4'ü İbrahim Halil Çolak'tan geldi. İbrahim Halil, ikinci yarıda Eskişehirspor, Denizlispor, Giresunspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında birer kez gol sevinci yaşadı ve galibiyetlerde önemli payın sahibi oldu. Bu sezon ligde oynadığı 12 karşılaşmada 8 gol atan İbrahim Halil, takımın en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.