Kayserispor'da hedef Avrupa

Bedir, yaptığı açıklamada, ligde kendilerine üçer maçlık hedefler belirlediklerini kaydederek, "Hocamız ve oyuncularımızla sezon sonu için konuştuğumuz puan 55-56. Bu da beşincilik yani istatistiklere göre Avrupa kupaları için yeten bir rakam. Mesela sezon başında ilk 3 maçta 4 puan almıştık, ikinci devrenin ilk 3 maçında da 4 puan aldık. İkinci 3 maçta 7 puan almıştık bu 7'nin birini şimdi almış olduk, önümüzde Antalyaspor ve sahamızda Kasımpaşa maçları var. Eğer bunlardan galip gelirsek yine 3 maçlık hesabımızı tutturmuş oluruz." diye konuştu.

- "Bir golün, bir puanın bile çok avantajı var"

Bu hafta Antalyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını, ligde sona yaklaşıldıkça gollerin ve puanların öneminin artığını vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:

"İnşallah adım adım gidiyoruz. Şu anda kaç puanla nerede olduğumuz önemli değil. Önemli olan koymuş olduğumuz hedefin yani Avrupa kupalarının sezon sonunda gerçekleşmesidir. Ligin boyu kısaldıkça bir golün, bir puanın bile çok avantajı var. Şu anda kimin kimi yeneceğini, nerede galip gelip nerede mağlup olacağını kestirmek mümkün değil. Ben oyuncularıma, teknik heyetime güveniyorum. Taraftarımızın da desteği ile önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında oluruz diye umut ediyorum."

- Sivasspor maçı

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maça değinen Bedir, şunları kaydetti:

"Sivasspor galip gelip bizim grubun içerisine girmeye çalışıyordu. Biz de rakibimiz olan Göztepe, Trabzon ve Sivasspor ile aramızdaki puan farkını açmayı planlamıştık. Maçtan önce yapılan planlamanın tamamı buydu. Maça başladık ama Robinho tabiri caizse uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol attı. Kendi sahanızda galibiyete şartlanmışken birden bire şok bir golle geriye düşmek zor oluyor. Kısa sürede cevap verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçta kaybettikleri 2 puanın kendileri için zirve mücadelesinde önem arz ettiğini, bu kaybın telafisini önümüzdeki maçlarda gidermeye çalışacaklarını anlatan Bedir, şöyle konuştu:

"Kaçan birkaç pozisyonumuz var. Hele hele son dakikalarda boş kaleye Şamil'in kaçırdığı pozisyon var. Eğer galip gelseydik birçok şeyi halletmiş olurduk. En kötü ihtimalle aramızdaki puan farkını koruduk, aşağıdakileri yukarı taşımadık . Galip gelseydik daha yukarıya yaklaşabilirdik. Liderle aramızdaki puan farkı daha da azalabilirdi ama olmadı, oyuncularımızın canı sağ olsun. İnşallah bunun telafisini Antalya'da yaparız."