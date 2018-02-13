Alper Taşdelen sözünü tutmadı

Spor Toto 1. Lig'de maddi imkânsızlıklara rağmen büyük bir özveriyle mücadele eden ve şampiyonluğun en önemli adayı olan Ankaragücü'ne geçtiğimiz ay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı ile 3 milyon TL destek verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kararın onaylanmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medya hesabından, "Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankaragücü'ne yardımı oybirliği ile kabul ettik. Biz de önümüzdeki ay karar alıp yardımda bulunacağız" açıklamasında bulunmuştu.



AK PARTİ'DEN ÖNERGE

Alper Taşdelen'in bu açıklamasının ardından büyük bir beklenti içerisine giren camianın hayalleri şubat ayındaki Çankaya Belediye Meclisi'nde yıkıldı. Verdiği sözü tutmayan Başkan Taşdelen, kulübe yapılacak yardımla ilgili bir maddeyi gündem toplantısına taşımadı. Meclis gündeminde herhangi bir yardım maddesinin bulunmaması üzerine AK Parti Grubu önerge vererek Ankaragücü'ne yardım yapılmasını talep etti. AK Parti Grubu'nun verdiği önerge Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne havale edildi. Ankaragücü'ne verilen yardım sözü Mart ayındaki Meclis'e kalırken bu toplantılarda da yardımın çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.



HALA ARAŞTIRIYOR!

Yiğiner'in ziyareti esnasında, belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Taşdelen, "Alt yapı için sizlere Çankaya'da imkan sağlamak isteriz. Bu anlamda detaylı bir çalışma yapıp sizlere nasıl faydalı olabiliriz bunun araştırmasını yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Aradan tam bir yıl geçmesine Çankaya Belediyesi, Ankaragücü'ne bir kuruş dahi yardımda bulunmadığı gibi tesis de vermedi.



BİR YIL GEÇTİ…

Öte yandan geçtiğimiz yıl şubat ayında Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek kulübe yardım talebinde bulunmuştu. Yiğiner tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu bir Ankaragücü forması hediye edilen Taşdelen, "Ankaragücü Ankara'nın en büyük markasıdır. Bu markayı hep birlikte desteklemeli ve eski günlerine geri dönmesi için yalnız bırakmamalıyız. Biz Ankaragücü'nü Süper Lig'de görmek istiyoruz. Zorlu bir süreçte güzel işler başaran Sizi ve Yönetim Kurulunuzu tebrik ediyorum" dedi.

Sabah Ankara