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Rıza Çalımbay'ın Başakşehir planı belli oldu!
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RIZA ÇALIMBAY'IN BAŞAKŞEHİR PLANI BELLİ OLDU!

Rıza Çalımbay'ın Başakşehir planı belli oldu!

Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden takip eden Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Turuncu-Lacivertliler’i analiz etmeye devam ediyor.

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Tecrübeli hoca, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında uyguladıkları plan ile İstanbul ekibini yıkmayı hedefliyor.

5 maçlık galibiyet hasretine son vererek, tekrardan iyi bir hava yakalamak isteyen Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir mesaisine erken başladı. Önceki akşam Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçını tribünden takip eden 55 yaşındaki teknik adamın, sık sık notlar alması dikkatlerden kaçmadı. Turuncu-Lacivertliler’in eksik ve zayıf yönlerini analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca da İstanbul ekibinin bu sezon oynadığı maçların özetini izleyecek. Teknik ekibini de görevlendiren başarılı hoca, Başakşehir’in tüm planlarını çözmeye çalışacak.

Önde baskı kurulacak

Medical Park Stadyumu’nda taraftarlarının da desteğini alarak Turuncu-Lacivertliler’i devirmeyi hedefleyen Çalımbay, rakibi yıkacak taktiği de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oynadığı oyunu sahaya yansıtmayı planlayan Bordo-Mavililer, 90 dakika boyunca önde baskı kuracak. Başakşehir’i oynatmamaktan çok kendi oyununu oynamaya çalışacak olan Fırtına, hücum oyuncularıyla da gol arayacak. (Fanatik)

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