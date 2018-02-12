﻿
Galatasaray 3 - Antalyaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 3 - ANTALYASPOR 0

Galatasaray 3 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.

324 Okunma

Galatasaray 3 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.

Galatasaray: Cedric Carrasso, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Sofiane Feghouli (79' Yasin Öztekin), Ryan Donk, Selçuk İnan (71' Tolga Ciğerci), Younes Belhanda, Garry Rodrigues (82' Sinan Gümüş), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Musa Nizam (40' Emre Güral), Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Charles Fernando, Maicon Marques (78' Johan Djourou), Hakan Özmert, Sakıb Aytaç, Danilo Campos (41' Milan Jevtovic), Deniz Kadah

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin, Özgüç Türkalp

Goller: DK 14: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 20: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 38: Sofiane Feghouli (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 44: Milan Jevtovic (Antalyaspor), DK 63: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 90: Hakan Özmert (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Younes Belhanda (Galatasaray)

﻿

İşte Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Selçuk İnan'a 33 yaş kutlaması!
Galatasaray'a Serdar Aziz'den iyi haber!
Süper Lig'de haftanın programı
Eto'o transferi en çok onu üzdü!
Galatasaray kupada tur arıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿