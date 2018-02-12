Galatasaray 3 - Antalyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Galatasaray: Cedric Carrasso, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Sofiane Feghouli (79' Yasin Öztekin), Ryan Donk, Selçuk İnan (71' Tolga Ciğerci), Younes Belhanda, Garry Rodrigues (82' Sinan Gümüş), Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Musa Nizam (40' Emre Güral), Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Charles Fernando, Maicon Marques (78' Johan Djourou), Hakan Özmert, Sakıb Aytaç, Danilo Campos (41' Milan Jevtovic), Deniz Kadah
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
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Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin, Özgüç Türkalp
Goller: DK 14: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 20: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 38: Sofiane Feghouli (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 44: Milan Jevtovic (Antalyaspor), DK 63: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 90: Hakan Özmert (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Younes Belhanda (Galatasaray)
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