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Adanaspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 5
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ADANASPOR 2 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 5

Adanaspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 5

TFF 1.Lig 21. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 5-2 kazandı.

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Adanaspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 5

TFF 1.Lig 21. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 5-2 kazandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Didi, Digao (57' Mustafa Sevgi), Emre Can Coşkun (46' Uche Kalu), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Onur Akbay, Oğuz Han Aynaoğlu, Roni Gleison, Bahattin Köse (81' Abdulaziz Solmaz)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim (65' İsmail Konuk), Tugay Kaçar, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Jefferson Nogueira (90' Pierre Webo), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan, Adama Ba (71' Muhammet Ertürk)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak, Çağdaş Altay

Goller: DK 17: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 23: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 41: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK), DK 51: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 59: Uche Kalu (Adanaspor), DK 74: Didi (Adanaspor), DK 90: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 15: Sinan Osmanoğlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 25: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 45: Onur Akbay (Adanaspor), DK 49: Gökhan Süzen (Adanaspor)

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