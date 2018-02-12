Ali Koç, sahaya iniyor! Fenerbahçe'nin başkan adayı Koç, sarı lacivertli üyeler ve taraftarlar ile bir araya gelecek.

Haziran ayında yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul hazırlıkları için temaslarını sürdüren Ali Koç, bugüne dek davetli olduğu bir çok buluşmada kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Şubat itibariyle başlayacağı duyurulan Fenerbahçeliyiz Buluşmaları’nın ilkinde, 18 Şubat Pazar günü Sarı Lacivert’e gönül vermiş Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyeler ile bir araya gelineceği açıklandı.

Başkan adaylığı çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin birçok bölgesine giderek Fenerbahçeliler ile buluşacak Ali Koç’un 2.durağı ise Ankara olacak. 20 Şubat Salı günü Ankaralı Fenerbahçeliler ile buluşacak olan Koç, Fenerbahçeliyiz etkinliklerinin yanı sıra davet edildiği organizasyonlarda da yer almaya devam edecek.

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