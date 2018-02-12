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İşte Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 21. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Cedric Pascal Regis Carrasso, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Musa Nizam, Hakan Özmert, Macıel Sousa Campos Richard Danılo

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin, Özgüç Türkalp

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