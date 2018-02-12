İşte Galatasaray - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 21. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Cedric Pascal Regis Carrasso, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Musa Nizam, Hakan Özmert, Macıel Sousa Campos Richard Danılo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin, Özgüç Türkalp
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.