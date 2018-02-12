İşte Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 21. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Emre Can Coşkun, Gökhan Süzen, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Tugay Kacar, Jefferson Nogueıra Junıor, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.