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İşte Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 21. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 21. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Emre Can Coşkun, Gökhan Süzen, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Tugay Kacar, Jefferson Nogueıra Junıor, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak, Çağdaş Altay

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