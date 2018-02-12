Bursaspor'a sakatlardan iyi haber

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri’nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular, koşunun ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti.
Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir kondisyoner Giovanni Melchiore eşliğinde çalışırken, iyileşen Pablo Batalla takımla çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.