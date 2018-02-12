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Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor hazırlığı
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ANKARAGÜCÜ'NDE ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIĞI

Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor hazırlığı

Spor Toto 1.Lig’de 22. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde başladı.

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TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Balıkesirspor'u 3-1 yenip hanesine 3 puan yazdıran MKE Ankaragücü, lider Ümraniyespor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Ankaragücü, ligde zirveyi zorlayan bir diğer takım Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ankaragücü-Rizespor maçı 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 18:00'de oynanacak.

Sarı Lacivertliler bu maçın hazırlıklarına ara vermeden, Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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