Osmanlıspor, hazırlıklara başladı

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Osmanlıspor bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı.
Göztepe beraberliğinin ardından bir gün izin yapan Başkent ekibi yeni haftanın hazırlıklarına bugün start verdi. Mor-Sarılılar, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde çıktıkları antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Göztepe maçında forma giyen oyuncular antrenman sahasında yenileme koşusu yaptı. 1 saat 15 dakika süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Mehmet Batdal katılmadı.
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