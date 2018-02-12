Beşiktaş, TFF'ye başvuru yapacak mı? Karar verildi!

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarının arka arkaya gelmesi üzerine sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kalan Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kupa maçlarını erteleme talebinde bulunulacağı iddia edilmişti.
Bu dönemde Beşiktaş; 16 Şubat Cuma Konyaspor ile deplasmanda, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih'le deplasmanda, 25 Şubat ve 27 Şubat tarihlerine ise Fenerbahçe ile oynayacaktı. Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararını verdi.
Siyah-Beyazlı yönetimin Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe maçının ertelenmesi konusunda bir başvuruda bulunmayacağı ortaya çıktı. (Fanatik)
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