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Samsunspor rahat nefes aldı
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SAMSUNSPOR RAHAT NEFES ALDI

Samsunspor rahat nefes aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin alt sıralardan kurtulmak adına çok değerli olduğunu, takıma rahat bir nefes al

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Zeren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanmalarının kendilerini düşme hattından uzaklaştırma adına çok önemli olduğunu söyledi.

Ligin zorlu ve her takımın iddialı olduğuna işaret eden Zeren, "Her maç çok zor. Bizim için daha da zorlu, çünkü kadro derinliği olmayan bir takımız. Bu ay peş peşe 7 maç oynayacağız. Dolayısıyla kart cezaları ve sakatlıklar bizi zorlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmak adına bir avantaj yakaladık ve bunu korumak zorundayız. Bunun için aynı motivasyonla ve performansla oynamamız lazım. Bir kaç maç kaybedersek avantajı kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Ligde takımların birbirinden puan olarak çok uzak olmadığına dikkati çeken Zeren, şunları kaydetti:

"Ligde işimiz bitmedi, hatta zorlu bir süreçteyiz. Rahat değiliz ama avantajımız var ve bunu korumak bizim elimizde. Hedefimiz halen ligde kalmak. Her maçtan puan almak için çalışacağız. İlk hedefimizi 3 veya 4 maçlık periyodu en iyi şekilde atlatmak. Bunu başarırsak zaten hedef kendi kendine ortaya çıkmış olur."

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