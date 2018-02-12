Beşiktaş'ta Talisca harekatı!

Yönetim, Brezilyalı yıldızın 20 milyon Euro’luk opsiyon bedelini düşürmek için Benfica’ya prese başladı. Siyah-Beyazlılar, takımı lig şampiyonluğuna taşıması halinde Sambacı’nın tapusunu almayı planlıyor.

Beşiktaş formasıyla şovuna önceki akşam da devam eden Anderson Talisca, Karabükspor mücadelesinde rakip fileleri 2 kez sarsmıştı. İkinci yarıdaki son 4 karşılaşmada 6 gollük performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon 31 mücadele sonunda 14 sayıya ulaştı. Sambacı’nın etkili performansı sonrasında taraftardan, “Bonservisini alın” sesleri gelmeye başladı. Yönetim, bu isteğe karşılık vermek için planını belirledi. Benfica’dan 2 sezonluğuna 5 milyon Euro (23 milyon TL) karşılığında kiralanan Talisca’nın, 20 milyon Euro’luk (94 milyon TL) satın alma opsiyonunu düşürmek için Portekiz ekibiyle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, yıldız ismi kadrosunda tutmayı hedefliyor.

Sivas maçından sonra...

Sözleşmesindeki 20 milyon Euro’luk opsiyonu 31 Mayıs’a kadar kullanma hakkı bulunan Beşiktaş, bu maddeye güvenip sezon sonunu beklemeye geçti. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadroda tutulmasını istediği Brezilyalı’nın bonservisi, takım sezon sonunda üst üste üçüncü kez lig şampiyonluğuna ulaşırsa 20 Mayıs’taki son lig maçı olan Sivasspor karşılaşmasından sonra alınacak.

Devler Ligi finanse edecek!

Yönetim, lig şampiyonluğu halinde Devler Ligi’nden gelecek geliri düşünerek bu transferi finanse edecek. Bu sezon sadece ayak bastı parası olarak 12.7 milyon Euro (59 milyon TL) gelir elde eden, toplamda ise kazancı 50 milyon Euro’yu (234 milyon TL) aşan Beşiktaş, lig şampiyonluğu sonrası Talisca’yı alıp daha da parlatarak ilerleyen dönemde Avrupa’ya daha yüksek bir bedele göndermenin hayalini kuruyor. (Fanatik)