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Halkbank'ın rakibi Yunanistan ekibi PAOK!
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HALKBANK'IN RAKİBİ YUNANİSTAN EKİBİ PAOK!

Halkbank'ın rakibi Yunanistan ekibi PAOK!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Selanik kentindeki PAOK Palas'ta TSİ 20.00'de oynanacak karşılaşmayı İtalyan Sandro La Micela ve Hollandalı Marc Bloemhard yönetecek.

Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Halkbank, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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