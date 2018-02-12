Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi

Burak Yılmaz’ın yokluğunda gol yollarında oldukça etkisiz kalan Trabzonspor’a,yıldız futbolcudan iyi haber geldi. Dün akşam saatlerinde Türkiye’ye dönen Kral’ın, maç eksiğine rağmen pazar günü Başakşehir karşısında sahada olacağı öğrenildi.
Son 5 maçından da beraberlikle ayrılan ve galibiyete hasret kalan Trabzonspor’a, Burak Yılmaz’dan müjdeli haber geldi... Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen ve tedavisi Hollanda’da yapılan 32 yaşındaki oyuncu, dün Türkiye’ye döndü. Büyük oranda ağrıları azalan yıldız futbolcunun tedavisine Trabzon’da devam edilecek. Hafta içerisinde kontrollü bir şekilde idmanlara çıkması beklenen tecrübeli golcü, Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Fırtına bu sezon Burak’sız çıktığı 5 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, son üç karşılaşmada gol bile kaydedemedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da tecrübeli futbolcunun dönüşünü dört gözle beklerken, maç eksiğine rağmen Burak’ın pazar günü Başakşehir karşısında forma giymesi bekleniyor. (Fanatik)
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