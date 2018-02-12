Trabzonspor'da yönetime istifa çağrısı

Son dönemde peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından Trabzonspor’da muhalefet, başkan Muharrem Usta ve yönetimini hedef aldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre kuruluşunun 50. yılı nedeniyle 2017-18 sezonuna zirve hedefiyle başlayan ancak üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından yarıştan uzaklaşan Trabzonspor’da yönetime de tepkiler artmaya başladı. Göztepe maçının ardından golsüz eşitlikle sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da Bordo-Mavililer, yönetimi istifaya çağırırken, sosyal medyada da Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yönetimin geleceği konuşulmaya başlandı. Birçok taraftar sosyal medyadan da yönetimi istifaya davet etti.
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