M.Başakşehir 0 - Fenerbahçe 2
Süper Lig 2017-2018 21. haftasında M.Başakşehir ile Fenerbahçe Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Aurelien Chedjou (54' Stefano Napoleoni), Junior Caiçara (81' Kerim Frei), Joseph Attamah, Gökhan İnler, Arda Turan (74' Rijad Bajic), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Fernandao (71' Alper Potuk)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Suat Arslanboğa
Goller: DK 32: Fernandao (Fenerbahçe), DK 56: Fernandao (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 74: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 90: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
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