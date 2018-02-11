Özlenen Ankaragücü geri döndü

Balıkesirspor Baltok 1 - MKE Ankaragücü 3
TFF 1.Lig 21. haftasında Balıkesirspor Baltok ile MKE Ankaragücü Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (76' Okan Alkan), Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil (71' Muhammed Ali Doğan), Abdulkadir Özgen, Burak Çalık, Mahatma Otoo (51' Sedat Şahintürk)
Teknik Direktör: Giray Bulak
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Sedat Ağçay (86' Yusuf Abdioğlu), Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Ferhat Kiraz (31' Mehmet Sak), Marc Kibong Mbamba, Anton Putsila, İlhan Parlak (43' Tonia Tisdell), Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Mustafa Savranlar, Sarperbarış Saka
Goller: DK 4: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 16: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 28: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 50: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 37: Marc Kibong Mbamba (MKE Ankaragücü), DK 45: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 57: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), DK 58: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 71: Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü), DK 90: Tonia Tisdell (MKE Ankaragücü)
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