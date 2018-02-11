﻿
Atiker Konyaspor 10 kişi kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATİKER KONYASPOR 10 KİŞİ KAZANDI

Atiker Konyaspor 10 kişi kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.

314 Okunma

Bahçeşehir Okulları stadı'na hakem Fırat Aydınus'un yönettiği mücadeleyi Atiker Konyaspor 2-1 üstün tamamladı. Bu sonuçla Atiker Konyaspor 5 hafta sonra 3 puanla tanışmış oldu.

Atiker Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri; 21. dakikada penaltıdan Samuel Eto'o ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü ise 25. dakikada Douglas attı. Ev sahibi ekip 45. dakikada Emre Akbaba ile penaltı atışından yararlanamadı.

Konuk ekipte Wilfred Moke 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kaldı. Atiker Konyaspor ise 20 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Alanyaspor 1 - Atiker Konyaspor 2
Alanyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
Süper Lig'de haftanın programı
Eto'o transferi en çok onu üzdü!
Atiker Konyaspor 1 - M.Başakşehir 1
İşte Atiker Konyaspor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿