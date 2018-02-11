Atiker Konyaspor 10 kişi kazandı

Bahçeşehir Okulları stadı'na hakem Fırat Aydınus'un yönettiği mücadeleyi Atiker Konyaspor 2-1 üstün tamamladı. Bu sonuçla Atiker Konyaspor 5 hafta sonra 3 puanla tanışmış oldu.
Atiker Konyaspor'a 3 puanı getiren golleri; 21. dakikada penaltıdan Samuel Eto'o ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü ise 25. dakikada Douglas attı. Ev sahibi ekip 45. dakikada Emre Akbaba ile penaltı atışından yararlanamadı.
Konuk ekipte Wilfred Moke 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kaldı. Atiker Konyaspor ise 20 puana yükseldi.
Ligde gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
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