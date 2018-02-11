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M.Başakşehir - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 21. haftasında M.Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak M.Başakşehir - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 21. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Jose Fernando Vıana De Santana, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Suat Arslanboğa

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