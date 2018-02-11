M.Başakşehir - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak M.Başakşehir - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 21. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Jose Fernando Vıana De Santana, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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