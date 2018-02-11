Alanyaspor 1 - Atiker Konyaspor 2
Süper Lig 2017-2018 21. haftasında Alanyaspor ile Atiker Konyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.
Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala (82' Berkan Emir), Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Efecan Karaca (67' Francisco Wanderson), Lucas Villafanez, Junior Fernandes, Isaac Sackey (46' Mamadou Fofana), Emre Akbaba, Dyanfres Douglas
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak (77' Selim Ay), Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Petar Filipovic, Ali Çamdalı, Moryke Fofana (67' Jens Jonsson), Deni Milosevic, Wilfred Moke, Samuel Eto'o (56' Amir Hadziahmetovic), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 21: Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor), DK 25: Dyanfres Douglas (Alanyaspor), DK 40: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 20: Remy Riou (Alanyaspor), DK 48: Petar Filipovic (Atiker Konyaspor), DK 58: Wilfred Moke (Atiker Konyaspor), DK 80: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), DK 81: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 90: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor), DK 90: Junior Fernandes (Alanyaspor)
Kırmızı Kart: DK 64: Wilfred Moke (Atiker Konyaspor)
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