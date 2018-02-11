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Eskişehirspor 3 - Giresunspor 1
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ESKİŞEHİRSPOR 3 - GİRESUNSPOR 1

Eskişehirspor 3 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 21. haftasında Eskişehirspor ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-1 kazandı.

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Eskişehirspor 3 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 21. haftasında Eskişehirspor ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-1 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko (63' Aykut Akgün), Kaan Kanak, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Hürriyet Güçer, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga, Semih Şentürk (71' Hasan Ayaroğlu), Chikeluba Ofoedu (84' Andaç Güleryüz)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Onur Demir (76' Sinan Özkan), Boubacar Diabang, Recep Aydın (46' Muhammet Reis), Dodo, Jones Carioca, Abdülkerim Bardakçı, Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Oğuz Kağan Çalışır, Mert Güzenge

Goller: DK 25: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 63: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 75: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 86: Jones Carioca (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Boubacar Diabang (Giresunspor), DK 45: Ahmet Şahin (Giresunspor), DK 45: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 68: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 82: Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

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