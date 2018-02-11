İşte Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 21. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Marc Kıbong Mbamba
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Mustafa Savranlar, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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