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İşte Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
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İŞTE BALIKESİRSPOR BALTOK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 21. haftasında Balıkesirspor Baltok ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 21. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Marc Kıbong Mbamba

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Mustafa Savranlar, Sarperbarış Saka

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